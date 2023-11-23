Север и северо-восток Кубани накрыло первыми сильными снегопадами
Общество
23.11.2023 08:58
Первый снегопад начался в северных районах края ночью 23 ноября.
Снежный покров появился в Ейском, Тимашевском, Тихорецком, Брюховецком, Староминском, Каневском, Курганинском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах, в Кропоткине и Армавире.
Сильно замело дороги в Армавире, а на деревьях образовалась ледяная корка. В Мостовском районе также прошел мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах края работают сотрудники госавтоинспекции и спецтехника, проезжие части очищают от накатов и наледи.
Небольшой снег начался и в Краснодаре — небольшие хлопья тают еще в полете.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада.