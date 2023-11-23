Север и северо-восток Кубани накрыло первыми сильными снегопадами

Первый снегопад начался в северных районах края ночью 23 ноября.

Снежный покров появился в Ейском, Тимашевском, Тихорецком, Брюховецком, Староминском, Каневском, Курганинском, Успенском и Приморско-Ахтарском районах, в Кропоткине и Армавире.

Сильно замело дороги в Армавире, а на деревьях образовалась ледяная корка. В Мостовском районе также прошел мокрый снег, переходящий в дождь. На дорогах края работают сотрудники госавтоинспекции и спецтехника, проезжие части очищают от накатов и наледи.

Небольшой снег начался и в Краснодаре — небольшие хлопья тают еще в полете.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в школах и детских садах Тихорецкого района отменили занятия из-за снегопада.