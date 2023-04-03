Кровоточат десна: как лечить и причины

Кровоточивость десен — крайне неприятное явление, от которого нужно быстро избавляться. Если вы регулярно видите на щетке следы крови или периодически чувствуете вкус железа во рту — необходимо срочно обратить внимание на состояние ротовой полости.

Иногда оперативно решить проблему можно заменой зубной щетки, но, если это не помогло, — стоит обратиться к врачу.

Почему десна могут кровоточить?

С неправильно подобранной зубной щеткой все понятно — она может быть слишком жесткой и царапать десна. Также десна могут кровоточить из-за аллергии на зубную пасту. В остальных случаях все сложнее.

— Воспаление десен: гингивит, пародонтит, зубной камень. Они появляются из-за бактерий, содержащихся в зубном налете;

— Травмы;

— Гормональные причины — беременность, климакс, заболевания эндокринной системы;

— Болезни внутренних органов — заболевания пищеварительного тракта (гастриты, болезни желчного пузыря), сахарный диабет, анемия, гемофилия, плохая свертываемость крови, недостаток витаминов;

— Неправильная чистка зубов;

— Некачественные или неправильно установленные пломбы, коронки и протезы;

— Вредные привычки, в основном, курение.

Лечение

Воспаление десен нужно лечить только у стоматолога, а также соблюдать правила гигиены, использовать лечебные пасты и наружные препараты, прописанные врачом. От зубного камня поможет профессиональная чистка.

В случае с заболеваниями внутренних органов поможет стоматолог вместе с профильным специалистом, отвечающим за конкретную болезнь.

Народные средства

Такие средства помогут только на начальных этапах, когда кровь только начала появляться, а десны еще не болят.

Можно три раза в день полоскать рот:

— раствором шалфея (также его можно прикладывать к деснам как компресс);

— соком хрена, разведенного в красном вине;

— настоем крапивы, ромашки и календулы;

— отваром коры дуба;

— перекисью водорода;

— водой с содой или солью;

— соком ягод или фруктов.

Также хорошей профилактикой будут твердые фрукты и овощи — например, морковь или яблоки. Они помогают очищать зубы от образовавшегося налета.

Профилактика

Здесь особых секретов нет. Нужно внимательно следить за гигиеной полости рта — чистить зубы два раз в день, полоскать рот после каждого приема пищи, пользоваться зубной нитью, раз в полгода ходить на осмотр к стоматологу и делать профессиональную чистку.

Читайте также: полезные привычки и правила, чтобы сохранить зубы белыми.