Проект «Тюльпаномагия» запустил «Магнит» в Краснодаре

Сезон цветения тюльпанов открыли в Краснодаре. В Ботаническом саду стартовал проект «Тюльпаномагия». В прошлом году на его территории высадили свыше 150 тыс. цветов. Наконец настало время оценить результат работ.

Волшебные ворота отворились и перед глазами посетителей раскинулось поле тюльпанов. Их порядка 150 тыс. Палитра цветов разнообразна — желтые, красные, белые. Проект «Тюльпаномагия» реализовала в родном Краснодаре компания «Магнит».

«Краснодар часто называют городом цветов, поэтому, когда в прошлом году компания праздновала 30-летие, к нам пришла идея сделать такой душевный яркий подарок горожанам. Захотелось сделать что-то новое, то, чего раньше никто не делал в Краснодаре», — отметила управляющий директор розничной сети «Магнит» Анна Мелешина.

Место выбрали не случайно. Краснодар родной для компании город. Сегодня в нем работает более 550 магазинов. Цветочным морем сотрудники выразили признательность жителям столицы Кубани. Идею поддержали в администрации, откликнулся и Кубанский аграрный университет.

«Это еще очень важно не только с точки зрения эстетики, нам важно и для практического обучения. В стенах Кубанского государственного университета обучаются агрономы-садоводы, здесь проходят теперь практические занятия. Можно сказать — практический полигон под открытом небом», — подчеркнул проректор по учебной работе КубГАУ Алексей Петух.

Наталья пришла сюда вместе с классом ее сына. Говорит, краснодарские виды сложно с чем-то сравнить.

«Я бывала за границей, но все же, повторюсь, здесь очень красиво, очень большое разнообразие тюльпанов. Наверное — это одна из самых красивых цветочных картин, которые я видела», — поделилась жительница Краснодара Наталия Левицкая.

Сезон цветения «Тюльпаномагия» радует не только обилием цветов, но и интерактивом. По всему саду расположены фотозоны. Задействован даже искусственный интеллект. Также люди могли почерпнуть для себя что-то новое.

«Если вам не хватает смелости выразить свои чувства простыми словами, то это всегда можно сделать на языке цветов. Раньше значение имели количество цветов в букете, а также их цвет. Например, красный означал любовь и жизнь, а белый символизировал невинность и чистоту», — сообщила корреспондент телеканала «Кубань 24» Мария Яцук.

Об этом факте журналистам рассказала экскурсовод. Она провела лекцию в честь открытия сезона цветения. Не успевшим посетителям не стоит расстраиваться, ведь есть аудиогид «Язык цветов».

Этот праздник весны продлится несколько дней, а впечатления у краснодарцев останутся на долгие годы. Тем более осенью будет возможность купить луковицы этих цветов в магазинах «Магнит».

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