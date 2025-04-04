Сильные дожди с грозами и до +19 прогнозируют 5 апреля в Краснодарском крае

В субботу небо над Кубанью снова затянут облака и пройдут осадки. Ночью и утром возможен туман.

В целом по краю прогнозируется переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами. На востоке края ожидается сильный дождь.

Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +14…+19 °С. Ветер будет дуть юго-западный и южный со скоростью ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

На Азовском побережье местами воздух прогреется до +11…+16 °С. В горах ночью от -1 °С до +4 °С, днем +1…+6 °С.

На Черноморском побережье ночью местами пройдет небольшой дождь, днем дожди будут кратковременными. Температура воздуха ночью составит +7…+12 °С, днем +10…+15 °С.

В Краснодаре в субботу также на небе будет облачно. Ночью осадков почт не ожидается. Днем пройдет кратковременный дождь с грозой. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью составит +6…+8 °С, днем термометры покажут +15…+17 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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