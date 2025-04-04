В Сочи до ночи 6 апреля ожидается сильный туман

По данным метеорологов, туманы в городе курорте не отступят до ночи воскресенья.

Как прогнозирую синоптики, в течение дня 4 апреля, а также в течение суток 5 апреля на территории Сочи и ФТ Сириус местами ожидается туман со снижением видимости до 0,5-1 км.

Жителям и гостям курорта рекомендуют соблюдать меры безопасности на дорогах. В случае возникновения ЧС следует звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе-курорте к вечеру 3 апреля сгустился туман, в районе аэропорта в Адлере снизилась видимость. По данным на 18:45, экипажи девяти рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале. По данным на 21:40, четыре из девяти самолетов, которые из-за тумана в городе-курорте совершили посадки на запасных аэродромах, вернулись в аэропорт Сочи.

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