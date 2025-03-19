Исполняющим обязанности мэра Ейска стал Денис Квитовский

Нового исполняющего обязанности мэра города на планерном совещании 18 марта представил глава района Роман Бублик.

Вместе с руководителями структурных подразделений администраций Денис Квитковский и Роман Бублик обсудили ключевые направления деятельности по Ейску, на которые нужно обратить внимание.

«Денис Владиславович в курсе многих злободневных вопросов Ейска, ведь он коренной житель с большим опытом руководящей работы и успешной депутатской деятельности. Надеюсь на дальнейшее взаимное, а самое главное — плодотворное сотрудничество», — написал Роман Бублик в Telegram.

Он добавил, что главная цель администраций — сделать Ейск комфортным для жизни и отдыха. Первостепенными задачами Бублик отметил определение подрядчиков для очистки остановок, покупки мусорных контейнеров, ремонта покрытия на площади Авиаторов, а также ямочного ремонта дорог и высадке растений.

Глава района отметил, что необходимо определить, сколько нужно средств и сил для покоса сорняков.

«Необходимо держать на контроле своевременность уборки мусора. Перед тем, как установится жара, в поселке Широчанка нужно освободить от камыша балку. Тем самым мы обезопасим местных жителей от возможного пожара.

Обозначили и ключевые вопросы на перспективу. Удачи всем, кто занят важными и нужными для наших жителей вопросами благоустройства и развития», — добавил Бублик.

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