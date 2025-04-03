Ушедшие из-за тумана на запасные аэродромы самолеты начали возвращаться в Сочи

Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. По данным на 21:40, четыре из девяти самолетов, которые из-за тумана в городе-курорте совершили посадки на запасных аэродромах, вернулись в аэропорт Сочи.

В воздушной гавани отметили, что время вылета может корректироваться. В терминале аэропорта сохраняется спокойная обстановка, работают точки общепита. Для пассажиров во всех секторах доступны зоны отдыха.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

Сотрудники транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городе-курорте 3 апреля наблюдается сильный туман. К вечеру четверга в районе аэропорта в Адлере снизилась видимость. По данным на 18:45, экипажи девяти рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале.

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