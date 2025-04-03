Из-за тумана в Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы

В городе-курорте 3 апреля наблюдается сильный туман. К вечеру четверга в районе аэропорта в Адлере снизилась видимость.

По данным на 18:45, экипажи девяти рейсов приняли решения об уходе на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Махачкале. В связи с этим самолеты прилетят в Сочи с задержкой. Также будут задержаны разворотные рейсы.

Все службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме, для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров привлекли дополнительный персонал.

Пассажиров просят следить за информацией авиакомпаний обо всех изменениях в расписании. Актуальную информацию можно отследить на онлайн-табло в терминале, на сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также в аудиообъявлениях и в Telegram-боте, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

По прогнозу синоптиков, сильный туман в Сочи сохранится до утра 4 апреля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по сообщению синоптиков, на возвышенных участках в Сочи прогнозируется туман. Видимость при таких погодных условиях составит 500-1000 м. Жителям и гостям курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности и быть внимательными за рулем.

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