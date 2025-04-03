В Сочи 3 и 4 апреля ожидается туман

По сообщению синоптиков, 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля на возвышенных участках в Сочи прогнозируется туман. Видимость при таких погодных условиях составит 500-1000 м.

Жителям и гостям курорта рекомендуют предпринять все необходимые меры предосторожности и быть внимательными за рулем.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить с мобильных телефонов по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: ливни, град и штормовой ветер обрушатся на Кубань 4 апреля. По прогнозам синоптиков, ночью и утром 4 апреля в Краснодарском крае резко ухудшатся погодные условия. В регионе пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром с порывами до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю напоминает о необходимости предпринять меры предосторожности, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи и при обнаружении обрыва обращаться в экстренные службы.

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