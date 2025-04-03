Кондратьев поручил построить школу в районе новой жилой застройки в Тихорецке

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 3 апреля посетил Тихорецкий район с рабочим визитом. Глава региона обратил внимание на то, что в Тихорецке возводят два многоквартирных дома без школы.

Кондратьев напомнил, что в регионе выработан комплексный принцип строительства, при котором возводить жилье без школ и детских садов недопустимо. Только такой подход позволит решить проблему с нехваткой социальной инфраструктуры, отметил губернатор Кубани.

«Тихорецк не должен быть исключением. Сегодня увидел, что в городе возводят два жилых комплекса без школы. К застройщикам претензий нет — многоэтажки красивые и качественные. Но я всегда говорю — на Кубани на высоком уровне должно быть не только качество жилья, но и жизни. А это в том числе пешая доступность учреждений образования», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что необходимо оперативно решить проблему, и поручил главе муниципалитета Анатолию Перепелину провести переговоры с застройщиком, выделить участок и в ближайшее время построить школу рядом с новыми ЖК.

Глава района доложил, что рядом есть подходящий участок площадью 4 га и его передадут под строительство школы. А компания-застройщик еще планирует построить детский сад, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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