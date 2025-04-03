Вениамин Кондратьев посетил комплекс по подготовке семян в Тихорецком районе

Губернатор Краснодарского края оценил многоотраслевой холдинг «Кубаньхлеб» в станице Краснооктябрьской и встретился с работниками предприятия.

Компания более 30 лет выращивает сельскохозяйственную продукцию. Здесь производят высококачественные семена озимой пшеницы элитных сортов, льна, гороха, кукурузы, подсолнечника.

Вениамин Кондратьев был на этом предприятии несколько лет назад и сейчас отметил положительные изменения. Так, компания начала самостоятельно производить семена. По его словам, такой переход позволил не только обеспечить внутренний рынок, но и выйти на международный уровень.

«В условиях вызовов необходимо развивать импортозамещение. Кубань была и будет гарантом продовольственной безопасности. А залог получения высоких урожаев — в высококачественных семенах», — добавил глава региона.

Кондратьев пообщался с сотрудниками предприятия, осмотрел площадки семенного завода — цех протравки и фасовки, в котором обрабатывают и выращивают элитные семена, выведенные лучшими кубанскими специалистами.

Завод приобретает родительские формы, потом выращивает гибриды и сорта. Для их хранения используют современный склад-холодильник объемом 1 тыс. 520 паллето-мест. Организованы оптимальные условия для сохранности. Стабильные параметры поддерживаются благодаря технологии контроля климата, что защищает семена от болезней, а также сохраняет качество на длительный срок. Семена отправляют в российские регионы и на экспорт.

На базе комплекса в прошлом году построили завод, способный выпускать 10 т в час гранулированного комбикорма. Пока его производят только для собственных нужд.

«Ваше предприятие, работающего по принципу «от поля до прилавка», должно стать успешным примером для других. Это правильное отношение к бизнесу, которое позволит сохранять вам устойчивость на рынке», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 3 апреля посетил Тихорецкий район с рабочей поездкой.

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