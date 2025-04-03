Вениамин Кондратьев 3 апреля посетил Тихорецкий район с рабочей поездкой

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг рассказал в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Кубани, Тихорецкий район всегда был территорией устойчивого развития, крепким и стабильным.

«Проверю, как здесь исполняют мои поручения, пообщаюсь с местными жителями и посмотрю социальные объекты и предприятия агропромышленного комплекса», — написал Кондратьев в Telegram.

Согласно показателям комплексной оценки социально-экономического развития, Тихорецкий район вошел в группу территорий со средним уровнем и по итогам 2024 года занял 19 место в регионе. В муниципалитете отмечается положительная динамика в сферах промышленного производства, сельского хозяйства и розничной торговли, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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