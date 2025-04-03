Инклюзивное кафе открыли при поддержке «ИНСИТИ» в Краснодаре

В Краснодаре заработало инклюзивное кафе. Это первое на Кубани пространство сферы обслуживания, созданное для социальной адаптации и трудоустройства молодых людей с аутизмом и ментальными нарушениями.





Музыка, искусство и чашка кофе — все это и даже больше в новом инклюзивом арт-кафе. Здесь все тарелки и картины созданы руками молодых людей с особенностями развития. Эти творения можно не только оценить, но и приобрести. В уникальном пространстве проводят бесплатные мастер-классы для все желающих. Главная миссия арт-кафе — социализация людей с особыми потребностями. Проект реализовали благодаря некоммерческой организации «Край милосердия», благотворительному фонду «Дом «ИНСИТИ» и группе компаний «ИНСИТИ».

«Мы безмерно гордимся тем, что первый подобный объект находится именно у нас — в микрорайоне «Любимово», который, мы надеемся, станет местом притяжения не только для наших жителей, но и для всех горожан», — сказал директор ГК «ИНСИТИ девелопмент» Артем Кислица.

«Такое прямое общение здорового населения с детьми, которые, к сожалению, обладают аутизмом, — очень важно», — отметила председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова.

Особенные молодые люди смогут освоить здесь профессии бариста, официанта или повара. Это площадка для так называемого сопровождаемого трудоустройства и реализации творческих проектов. Под руководством опытных специалистов и наставников каждый участник проекта получит индивидуальную программу развития, адаптированную к его потребностям и возможностям. В создание первого на Кубани инклюзивного кафе «Привет, Друг!» вложили более 3 млн рублей.

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