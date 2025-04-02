«Факты» показали работу инклюзивного центра для детей в Сочи

Всемирный день распространения информации об аутизме отмечают 2 апреля. Главная цель даты — рассказать о том, как подержать людей с расстройствами аутистического спектра.

На Кубани работают 29 социальных центров, которые ежегодно оказывают помощь для более чем 10 тыс. людей с инвалидностью, в том числе детям с расстройством аутистического спектра. Только в прошлом году поддержку получили более 630 человек. Одна из таких организаций находится в Сочи.

В инклюзивного центре «Моя планета» дети составили песню. В ней лейтмотив всего обучения детей с аутизмом, которые хотят общаться не меньше, чем их сверстники. Таким ребятам сложнее понять, что нужно делать, чтобы наладить общение, а главное — заговорить.

«В конце песни записали детский хор, где поют ребята с РАС. Сейчас они говорят, умеют петь, им повезло», — сказала руководитель инклюзивного детского центра в Сочи Ольга Попова.

С такими детьми можно легко найти общий язык, если им хорошо знакома методика ПЕКС — специальные карточки с картинками. Дети с РАС имеют много сильных сторон — зрительную память и внимание к деталям.

«Они приходят, переодеваются, меняют карточку переодевания на урок — идут к педагогу. Они даже могут видеть, к какому педагогу они пойдут, чтобы их ощущения стресса и тревоги снижались. Они постепенно учатся это делать», — рассказала клинический руководитель Надежда Филина.

Существует не так много специалистов и диагностических центров, которые могут вовремя и правильно поставить диагноз РАС. Родители зачастую остаются один на один со своей проблемой. Центр в Сочи — уникальный, в прошлом году он получил грант губернатора Краснодарского края, который дает возможность заниматься бесплатно три раза в неделю по три часа.

«Спасибо нашему губернатору, который поддержал этот центр, сейчас у нас есть такая коммуникативная группа, где детей учат общаться друг с другом», — поделилась Анна Коренева.

Читайте также: в Краснодарском крае работают 29 специализированных центров для помощи инвалидам.

Подпишись, здесь всегда интересно.