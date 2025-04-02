В Краснодарском крае работают 29 специализированных центров для помощи инвалидам

Во всем мире 2 апреля отмечают День распространения информации о проблеме аутизма, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы края, в регионе работают 29 социальных центров, которые ежегодно оказывают помощь более 10 тыс. людей с инвалидностью, в том числе детям с аутизмом.

«Только в прошлом году поддержку получили 638 ребят. Здесь им помогают развивать навыки общения и успешно адаптироваться в обществе, используя современные методы и технологии», — написала Минькова в Telegram.

Они привела в пример историю молодого человека из Кореновского района, которому инвалидность не мешает эффективно работать.

«С раннего возраста столкнувшись с диагнозом аутизма, он начал проходить реабилитацию в Кореновском специализированном центре, а сейчас сам помогает другим детям с такой же проблемой. Дима работает в этом центре — занимается ведением документации, подготовкой учебных материалов и участвует в их проведении. Его работа дает заметные результаты: ребята, которые раньше могли сосредоточиться всего на несколько минут, с ним становятся более внимательными», — отметила вице-губернатор.

Видя достижения Дмитрия, родители детей-инвалидов начинают верить, что и их дети также смогут адаптироваться в обществе, заключила Минькова.

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