Одиннадцать кубанских школьников стали призерами Всероссийской олимпиады

Об этом 28 марта рассказала вице-губернатор Кубани по соцблоку Анна Минькова.

По словам замглавы края, заключительный этап олимпиады прошел по 5 предметам из 24. В этом году в финал вышли свыше 9 тыс. участников из разных регионов России. Кубанские школьники готовились к соревнованиям в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Призма».

В результате победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников стали 11 старшеклассников из Краснодарского края.

«Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады дают право поступать в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю в течение четырех лет», — рассказала Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Вице-губернатор добавила, что с этого года по решению губернатора повысили премию победителям заключительного этапа конкурса. Теперь они получают 150 тыс. рублей, призеры — 100 тыс. рублей.

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