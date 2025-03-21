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Лапина встретилась с победителями краевого детского форума «Я в культуре»

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/lapina-vstretilas-s-pobeditelyami-kraevogo-detskogo-foruma-ya-v-kulture
Лапина встретилась с победителями краевого детского форума «Я в культуре»
Видео канала «Кубань 24»

Дети поделились своими идеями и планами их реализации.

Проект помогает юным талантам из разных уголков Кубани заявить о себе и развить свой творческий потенциал.

«Это проекты, которые реализовываются, и мы, чиновники, руководители — должны помочь этим детям не стоять на месте, чтобы проекты знали не только на Кубани, но и по всей России», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Также в рамках встречи педагоги провели мастер-класс по сценической речи и актерскому мастерству.

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