Детский тренд «Красная дверь, желтая дверь» обеспокоил родителей

Гипнотизеры появились на просторах интернета. Речь идет о новом детском тренде. Школьники якобы вводят друг друга в состояние транса. По их словам, во время такой игры они начинают видеть паранормальные вещи, записывая при этом реакцию на камеру.

Родители не на шутку обеспокоены новым развлечением и считают его опасным для психики.

Тренд начался в 2024 году с появления короткометражного фильма ужасов, который уже заблокировали в интернете. Однако подростки успели увидеть картину и стали экспериментировать. 11-летняя Ксения Слесарева наткнулась на видео и решила вместе с подругой попробовать войти в транс.

«Самое опасное в этой игре, что тебя могут забрать к себе в сон. Были такие случаи, когда там оставались на день», — рассказала школьница.

Так называемое погружение в транс происходит за счет массажа висков и повторения фразы: «Красная дверь, желтая дверь…»

Однако по мнению психологов, в настоящий гипноз могут погрузить только опытные специалисты. Тем не менее они добавили, что негативный эффект все же есть, особенно, если ребенок страдает психическими расстройствами или сильно восприимчив.

«Человек будет привыкать, когда получает дофаминовые разряды, если их не будет, то ему станет тревожно», — объяснил психолог Николай Бондарь.

Проводя такой эксперимент ради лайков в соцсетях, кто-то подвергает себя опасности. Квадроберы, сигмабои, хоббихорсеры, а теперь и гипнотизеры — все это детские тренды. Но продвигать свою медийность лучше иным способом. Психологи посоветовали особо впечатлительным воздерживаться от сомнительных трендов.

Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что родителям стоит открыто обсуждать возможную опасность такой игры. Кроме этого, будут проведены проверки увлечения на возможный риск для здоровья детей и подростков. Об их результатах Гуров пообещал обязательно рассказать.

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