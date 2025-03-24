15 ошибок родителей при воспитании детей, которые я не повторю

Быть родителем определенно сложно, особенно родителем первого ребенка. Некоторые начинают понимать, как правильно воспитывать ребенка, только когда его уже не нужно воспитывать.

Некоторые утверждают, что можно бить ребенка, игнорировать его, не разговаривать с ними годами, возлагать ответственность за все плохое в мире. Но, даже если вам кажется, что он «взрослый», и готов эту ответственность нести — он не готов.

А когда будет готов, будет нести только ответственность за то, что с вами не общается, осознанно и навсегда.

Другие родители говорят, что ребенок — это всегда эксперимент: ты только пытаешься понять, как правильно себя вести, как воспитывать и что вообще делать. Но есть то, что на своих детях применять не хотелось бы (как получится — уже другой вопрос).

Физические наказания

Пожалуй, это можно даже не комментировать: физические наказания — это не нормально. Это не проработанный гнев родителей, шаткая психика и нелюбовь к своему ребенку. Сначала разберитесь со своей головой. Иначе ребенок либо вырастет забитым и обиженным на весь мир, либо таким же агрессивным и в моменте может ответить теми же кулаками.

Попытка защитить от всего

Весь дом в защитных наклеечках, следите за каждым шагом ребенка, в школу/из школы обязательно встречать, гулять ни с кем не отпускать. Только однажды жизнь щелкнет по носу, когда вы буквально на секундочку отвернетесь.

Именно в этот момент ребенок потрогает горячий чайник или утюг, упадет с качели и получит ей по голове, прольет на себя кипяток или съедет на машинке по лестнице. Конечно, это не говорит о том, что на ребенка можно «забить» — как-нибудь вырастет. Но невозможно защитить растущего человека от всего, а если и получится, он вырастет изнеженным и не готовым к взрослым проблемам.

Ведь вы же не будете следить за каждым его шагом в 40?

«Потому что я так сказала»

Конечно, слово родителей должно быть законом, но было бы разумнее объяснить человеческим языком, почему ребенку нужно сейчас лечь спать/поесть/пойти куда-либо. Он поймет. Если он понимает, что должен слушаться маму и папу, то поймет и это.

Осуждение

«Зачем слушаешь/смотришь/читаешь эту гадость? Лучше бы что-нибудь нормальное сделал», «Ты слишком много ешь, и так уже толстая, остановись», «Сядь ровно, а то горбатая как бабка». Реальные фразы некоторых родителей, которые уверены, что гадким словом можно чему-то научить ребенка.

Но если же вы переживаете, что он много ест, неровно сидит или читает что-либо, что вам кажется неправильным, попробуйте для начала обсудить — что плохого в лишнем весе и искривлениях в спине и в том самом, что он читает или во что играет. Но для начала разберитесь сами — возможно то, чем интересуется ваш ребенок, не так уж и плохо, как кажется.

«Ну он же ребенок»

По просторам интернета давно гуляет история о том, как маленький мальчик бегал по вагону метро, пинал пассажиров, плевался в них и кричал, а его мама на все замечания говорила: «ну он же ребенок!», после чего один из взрослых пассажиров наклеил ей жвачку на лоб и сказал: «моя мама тоже так говорила».

Фраза «ну это же ребенок» уместна, когда это еще совсем малыш, который не умеет выражать свои эмоции никак, кроме как криком, а вы не понимаете, что с ним происходит и чего он хочет. Во всех остальных случаях — издевательства над другими людьми или животными, порча чьего-либо имущества и прочие шалости — уже недостаток воспитания или просто нежелание воспитывать ребенка.

Двойственность

«Скажи правду, ты разбил вазу? Не переживай, тебе ничего не будет, если ты признаешься — ах, так это ты разбил, и еще нужно из тебя правду клещами вытаскивать, на неделю без компьютера».

Бедный ребенок не понимает, чего ждать от взрослого, потому что взрослый сам не определился, что он будет делать. А с такими обманами ребенок скорее всего начнет лгать сам и вряд ли еще когда-нибудь скажет правду и поведется на такие уговоры. Он будет принципиально стоять на том, что ничего не делал — например, упорно говорить: «нет, я не курю» с сигаретой в зубах, и хоть что вы ему сделайте.

Делать старшего ребенка няней для младших

Да, каждый, у кого есть младшие братья и сестры, всегда помогал родителям — присмотреть, посидеть, накормить, поиграть и все прочее. Да, в целом в этом нет ничего плохого, если знать меру.

Был один живой пример — мама девочки-подростка родила еще одну дочь. Разумеется, старшую быстро привлекли к помощи, потому что маме сложно справляться, а папа все время на работе. Но время шло, а помощь с младшей сестрой превратилась в обязанность — подросток должна была покормить сестру утром, пока мама досыпает, после школы сразу идти гулять с младшей, а иногда и вовсе пропускать школу, потому что у мамы «неотложные дела».

Не стоит забывать, что старший ребенок — это уже человек со своими делами и потребностями, а не круглосуточная бесплатная няня. У этого человека должно быть свое детство, свои друзья и свои ошибки. Рано или поздно он вырастет и просто не захочет своих детей, потому что свое уже вынянчил на младших.

Присваивание достижений

«Мой сын окончил университет с красным дипломом! Если бы я не выбрала ему эту профессию, если бы не подпинывала, пока он учился, если бы не договаривалась с преподавателями, он бы ничего не добился».

А то, что сын не пропустил ни одной пары без причины, всегда делал домашнюю работу и отвечал на занятиях, дотошно учил каждый билет — это так, мелочи. Хотя выбранное направление ему на самом деле никогда не нравилось — согласился, чтобы маму не расстраивать, а в действительности любит рисовать и хорошо это делает. И после университета пойдет художником работать, зато мама останется со своими достижениями, но без сына.

Перекладывание своих желаний

«Я в детстве хотела заниматься музыкой/танцами/вышиванием/гимнастикой/волейболом», но у меня возможности такой не было, а у тебя есть, поэтому не ной и иди на занятия».

У мамы не получилось стать актрисой, поэтому она пытается сделать из нее дочь, и не важно, что у дочери большая любовь к химии. Важно понимать, что ребенок — это отдельный человек со своими желаниями, навыками и знаниями. И никакие уговоры не убедят технаря в том, что он гуманитарий. Лучше поддержать выбранный путь, чем задавливать, возможно, реальное призвание.

Серьезные ограничения

За любую провинность, даже небольшую — месяц без компьютера, получил 4 — неделю без прогулок с друзьями, не так ответил отцу — остался без ужина.

Конечно, бывают ситуации, когда наказания не избежать — когда тысячу раз объясняли, как нельзя делать и почему нельзя, а ребенок все равно это сделал. Но даже в таких случаях не исключено, что будет делать еще не один раз и назло, просто за наказание.

А когда вырастет, и вовсе начнет делать все, что при родителях было нельзя и за что они наказывали, и вместо порядочного человека, которого пытались сделать родители, появится оторва, которая хочет взять от жизни все.

Перекладывание ответственности

Иногда дети быстро взрослеют, буквально в один момент, и причиной тому становятся родители. Да, очень хорошо и здорово иметь доверительные отношения и уметь разговаривать со своим чадом на откровенные и глубокие темы. Но не стоит забывать, что это все же ребенок, и многое ему либо недоступно для понимания, либо просто не нужно от родителей — в любом возрасте.

Излишняя откровенность взрослого может вызвать у ребенка тревожность, заставлять чувствовать себя ответственным за то, что чувствуют мама или папа. Не стоит превращать сына или дочь в психолога или лучшего друга. Нередко такое случается, когда родители ругаются — они просят ребенка помирить их или делают ребенка причиной взрослых ссор — «папа на меня злится, потому что ты плохо себя вел».

Деление ребенка после развода

Да, так бывает — не сошлись характерами, разлюбили, перестали друг друга понимать и прочее. Но ребенок ведь в этом не виноват — не надо устраивать разборки за право провести с ним выходные, доказывать, что вы лучше («а вот смотри, какую тебе мама игрушку купила, а папа такую не купит»).

Более того, ни в коем случае не нужно говорить плохое о втором родителе — ребенок в разборках взрослых никак не виноват, и принять позицию одной из сторон не сможет, потому что любит обоих родителей. Оставьте ссоры на тет-а-тет, а мама и папа всегда должны быть самые лучшие. Бабушек и дедушек с обеих сторон это, кстати, тоже касается.

Ты должен…

«Ты нам должен, потому что мы тебя кормим и одеваем» — из той же серии, что «в этом доме твоего ничего нет». Пример из жизни — чтобы сходить посмотреть с мамой фильм в кино, девочка-пятиклассница должна была закончить четверть только на пятерки и через день мыть полы, чтобы отметить день рождения — эти же условия, плюс каждый день делать какое-то новое задание от мамы.

Но как будто пока у ребенка есть детство, он не должен «заслуживать» приятные радостные детские эмоции. Можно ставить какие-то условия на учебу, чтобы простимулировать, но никак не необходимым минимумом, который должен быть у каждого здорового счастливого ребенка.

Пока не съешь — из-за стола не выйдешь

Ребенку кладут полную тарелку, как взрослому — три котлеты, три картошки и еще тарелку овощей рядом, а после требуют, чтобы он все съел, и запрещают выходить из-за стола, пока тарелки не будут пустыми.

Такой подход может вызвать только расстройство пищевого поведения — съедать все с тарелки войдет в привычку, независимо от размера тарелки, отсюда лишний вес и даже ожирение. Не стоит заставлять ребенка есть (да, некоторым надо напоминать, но не заставлять), если он действительно будет голоден — съест столько, сколько ему нужно.

Я тебя больше не люблю

Ошибка, наверное, приравниваемая к физическим наказаниям. Ребенка нужно любить независимо от того, нашкодил он, поел или не поел, получил 5 или 2. Он должен быть самым лучшим, его нельзя сравнивать с другими детьми («а вот у соседей ребенок послушный!»). Так вы убережете будущего взрослого человека от того, что он будет стремиться завоевать одобрение всех окружающих, а также мыслей о том, что его просто не за что любить, а любить просто так нельзя.

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