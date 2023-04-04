Интервальное голодание: схемы, плюсы и минусы

Интервальное голодание или фастинг — схема питания, при которой нужно соблюдать четкие периоды воздержания от еды. Чаще всего ее используют, когда хотят похудеть, но не хотят отказываться от вкусной (и возможно вредной) еды.

Фастинг имеет как плюсы, так и множество минусов и противопоказаний. Перед переходом на такой вид диеты необходимо проконсультироваться со специалистом.

Схемы питания

Основное правильно интервального голодания — соблюдение определенного временного промежутка между приемами пищи. Основные схемы — 16/8, 18/6, 20/4, 5/2 и 36 часов без еды.

16/8 — самая распространенная схема : 16 часов голодание, 8 часов приема пищи. Половина периода без еды приходится на сон, поэтому соблюдать такую схему несложно.

: 16 часов голодание, 8 часов приема пищи. Половина периода без еды приходится на сон, поэтому соблюдать такую схему несложно. 18/6 — более строгая схема , на нее стоит переходить только спустя время на 16/8.

, на нее стоит переходить только спустя время на 16/8. 20/4 — пищу можно употреблять только 4 часа в день . Такую схему еще называют диетой воина.

. Такую схему еще называют диетой воина. 5/2 — по этой схеме пять дней в неделю можно питаться как обычно , а оставшиеся два дня либо не есть совсем, либо в пределе 500-600 ккал. Однако два дня подряд голодать нельзя, их лучше разбавить днями с привычным питанием.

, а оставшиеся два дня либо не есть совсем, либо в пределе 500-600 ккал. Однако два дня подряд голодать нельзя, их лучше разбавить днями с привычным питанием. 36 часов без еды — к такому марафону нужно хорошо подготовиться, потому что один прием пищи будет утром одного дня, второй — только на следующий день вечером.

Есть в интервалы голодания нельзя, однако можно и нужно пить воду, чай, травяные отвары, а иногда можно себе позволить даже чашку кофе без сахара.

Чем хорошо интервальное голодание?

По словам приверженцев такой схемы питания, благодаря фастингу организм очищается от шлаков и токсинов, замедляются процессы старения, снижается сахар в крови, жир расщепляется вместо глюкозы, ускоряется процесс сжигания жира, снижается уровень стресса, приходит в норму микрофлора кишечника и уровень холестерина.

Кроме того, некоторые ученые утверждают, что при интервальном голодании вес снижается эффективнее, чем при других диетах или правильном питании.

Минусы и противопоказания

Первое время на интервальном голодании могут периодически возникать слабость, головокружение и головные боли. Вместе с расщеплением жира организм пускает в расход мышцы, поэтому такой вариант малорезультативен для спортсменов. Из-за голодания в желчном пузыре может образоваться застой — это может спровоцировать образование камней.

Кроме того, фастинг имеет гораздо больше показаний, чем любая другая диета. Подобных схем нельзя придерживаться при дефиците витаминов и минералов, желчнокаменной болезни, расстройствах пищевого поведения, анемии, планировании беременности, беременности и грудном вскармливании, тромбофлебите. Также интервальное голодание запрещено детям.

Стоит отметить, что интервальное голодание хорошо работает только в тех случаях, когда вес большой. Долго голодать нельзя — со временем организм все больше будет сопротивляться похудению. Есть в часы для приемов пищи можно любую еду, но лучше выбрать правильное питание для усиления эффекта.

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