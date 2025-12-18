Симоньян: стать почетным гражданином Краснодара — величайшее достижение для меня

Звание «Почетный гражданин Краснодара» 18 декабря присвоила главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян городская Дума Краснодара.

Маргарита Симоньян поделилась эмоциями с журналистами «Кубань 24».

«Знаете, у меня много в жизни происходило разного такого, что можно было бы назвать достижением. Но, как это может быть покажется кому-то странным, то, что я теперь Почетный гражданин своего родного города, я считаю величайшим достижением для себя, в которое мне даже трудно поверить. Это так сладко, и это настолько из рубрики «Мог ли я босоногим мальчишкой…», что мне до сих пор в это не верится», — сказала Симоньян.

Она призналась, что очень любит свой родной город и нигде не бывает так счастлива, как на Кубани.

«Я нигде не бываю так счастлива, как в Краснодарском крае, в разных его местах. И в Адлере, который мне тоже родной, и в Краснодаре, где я родилась и выросла. Я этим летом гуляла по Красной в самую жарищу в августе со своей студенческой подругой. И это был, наверное, единственный день за этот год, когда я была если не счастлива, то, по крайней мере, почувствовала что-то близкое к умиротворению. Я дошагала до хибары, где родилась и прожила свое детство. И готова была просто целовать эти улицы, этот асфальт. Это все мое родное, а теперь — мой город признал меня почетной гражданкой. Ну что может быть круче? Безмерно благодарна, безмерно. Всех люблю, всем кланяюсь и обещаю не опозорить наш замечательный город», — сказала Маргарита Симоньян.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о присвоении звания «Почетного гражданина Краснодара» главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян 18 декабря приняла городская Дума Краснодара. О присвоении знания журналистке сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Глава краевой столицы Евгений Наумов выразил надежду, что Маргарита Симоньян сможет лично приехать в Краснодар, чтобы получить заслуженную награду.

