Наумов: надеюсь, Симоньян сможет приехать в Краснодар, чтобы получить награду

На заседании Гордумы 18 декабря депутаты утвердили список людей, которым присвоят звание «Почетный гражданин города Краснодара».

Глава краевой столицы Евгений Наумов отметил, что в список вошли спортсмены, военнослужащие, работники образования, медицины, руководители городских предприятий и организаций, общественные деятели.

«Для меня особенно значимо, что это высокое звание по праву присвоено настоящему патриоту России — Маргарите Симоновне Симоньян. Наша землячка десятилетиями работает на благо страны, бесстрашно и искренне защищает правду. Она и сегодня выражает мысли так же смело, как и в начале своего профессионального пути. Многое делает для поддержки бойцов в зоне СВО и мирных жителей территорий, где идет вооруженный конфликт. Она не меняет своих позиций и остается истинным патриотом страны. Эту честность мы ценим больше всего», — сказал Наумов.

Он напомнил, что Маргарита Симоньян начинала свой профессиональный путь на муниципальном телеканале «Краснодар».

«И до сих пор с теплотой, заботой и уважением вспоминает, говорит, пишет о Кубани и нашем Краснодаре. Всегда готова словом и делом поддержать город и его жителей. Надеюсь, что Маргарита Симоновна сможет лично приехать в Краснодар, чтобы получить заслуженную награду», — написал Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань24», губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил Маргариту Симоньян с присвоением звания Почетного гражданина Краснодара. Глава Кубани отметил, что знает Симоньян как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне.

