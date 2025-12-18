Маргарите Симоньян присвоили звание почетного гражданина Краснодара
Решение о присвоении звания «Почетного гражданина Краснодара» главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян 18 декабря приняла городская Дума Краснодара.
О присвоении знания журналистке сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Он отметил, что Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара заслужено.
«Знаю ее, как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм — на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему», — написал Кондратьев в Telegram.
Глава региона отметил, что журналистка остается неравнодушной к жизни Краснодара и края, а также всегда активно реагирует на происходящее и проявляет искреннюю заботу о судьбе малой родины.
«Маргарита, мы всегда рады видеть тебя дома на кубанской земле!» — подытожил Вениамин Кондратьев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Симоньян поблагодарила за инициативу сделать ее почетным гражданином Краснодара. Маргарита Симоньян отметила, что новость об инициативе ее «просто поразила и очень порадовала».
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:
Наумов: надеюсь, Симоньян сможет приехать в Краснодар, чтобы получить награду.