Симоньян поблагодарила за инициативу сделать ее почетным гражданином Краснодара

Инициативу присвоить главному редактору медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян звание «Почетного гражданина Краснодара» выдвинула медиагруппа « Кубань 24».

С ходатайством медиагруппа обратилась в городскую Думу Краснодара. Новости о том, что журналистке предложили присвоить звание, появились в соцсетях 13 декабря. Маргарита Симоньян отметила, что эта новость ее «просто поразила и очень порадовала».

«Для меня невероятная гордость служить своей Родине — и большой, и малой. Спасибо, Краснодар. Спасибо, ридненький», — написала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» в Telegram.

Читайте также: фигурантам дела о покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей. Один из потерпевших выдвинул иск на 35 млн рублей к семерым обвиняемым по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди злоумышленников есть те, кто фигурирует и в других делах.

