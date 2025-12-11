Фигурантам дела о покушении на Симоньян выдвинули иск на 35 млн рублей

Один из потерпевших выдвинул иск на 35 млн рублей к семерым обвиняемым по делу о покушении на главного редактора RT Маргариту Симоньян. Среди злоумышленников есть те, кто фигурирует и в других делах.

Процесс по делу обвиняемых проходил во втором Западном окружном военном суде.

«К семерым подсудимым поступил иск от потерпевшего Рахмонзоды Р. Н. на общую сумму 35 млн рублей в качестве компенсации ущерба», — заявил судья.

Некоторые фигуранты дела обвиняются еще и в хулиганстве. По информации следствия, они ловили тех, кто рассылал несовершеннолетним непристойные фотографии. Пойманного они избивали. От их действий пострадал Рахмонзода, который обвиняется в распространении порнографических материалов и развратных действиях. Его дело передано в Симоновский суд Москвы для рассмотрения. Один из обвиняемых по делу о покушении на Симоньян проходит по делу Рахмонзоды потерпевшим.

Всего в деле о покушении на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак 12 фигурантов. Они обвиняются в совершении пяти преступлений, в зависимости от роли и степени вовлеченности, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», покушение спецслужб Украины на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак предотвратили в июле 2023 года. Злоумышленников задержали в Москве и Рязанской области.

Сообщалось также, что фигуранты не признали свою вину в подготовке покушения. Некоторые из них считают, что виновны в хулиганстве. В июле текущего года стало известно, что в числе фигурантов уголовного дела — трое несовершеннолетних. Подростки находятся под запретом определенных действий.

По данным следствия, за убийство Маргариты Симоньян фигурантам дела обещали 50 тыс. долларов. Маргарита Симоньян 20 октября опубликовала обращение с благодарностью правоохранителям, предотвратившим ее убийство.

