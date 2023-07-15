ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак

Попытку убийства предотвратили сотрудники ФСБ, МВД и следственного комитета.

В Москве и Рязанской области правоохранители задержали неонацистов, которые вели разведку по адресам работы и проживания главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак.

Убийства готовили члены неонацистской группировки «Параграф-88» по заданию службы безопасности Украины. Их задержали 14 июня в Москве и Рязанской области.

«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство», — сообщили в ФСБ.

У задержанных нашли автомат Калашникова и 90 патронов, резиновые дубинки, ножи, кастеты, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, а также телефоны и компьютеры с информацией, подтверждающей преступные намерения, сообщает ТАСС.

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