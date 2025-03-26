Для тушения пожара на полигоне ТКО в Новороссийске применят бентонитовые маты

Для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в урочище горы Щелбы применят новейшую отечественную разработку. Бентонитовые маты позволят избежать попадания воздуха в очаги возгорания.

По словам генерального директора Российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева, материал состоит из двух слоев геоткани и бентонитовой глины между ними. При намокании образуется водонепроницаемый и ветронепроницаемый барьер.

«Это исключает попадание воздуха в очаги возгорания. Таким образом, горение, выделение газа и выброс любых загрязняющих веществ в атмосферу прекращаются», — приводит слова Буцаева пресс-служба РЭО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток, около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания, а утром 23 марта площадь пожара удалось сократить до 1 тыс. кв. метров. Из-за схода грунта 26 марта на полигоне возникли новые очаги пожара.

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