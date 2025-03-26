Новые очаги пожара возникли на полигоне ТБО в Новороссийске из-за схода грунта

Частичный сход грунта на полигоне твердых бытовых отходов на горе Щелба в Новороссийске произошел утром 26 марта.

По данным на 10:00 26 марта, после схода грунта площадь возгорания не превышает 800 кв. м. После схода грунта зафиксировали новые очаги возгорания на мусорном полигоне. Самосвалы выполнили свыше 4,2 тыс. рейсов, на полигон завезли более 58,8 тыс. кубометров грунта.

В работах задействованы 92 человека и 43 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток, около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м. Вечером 21 марта на полигоне зафиксировали отдельные очаги возгорания, а утром 23 марта площадь пожара удалось сократить до 1 тыс. кв. метров.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства.

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