Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали спустя почти 5 суток
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о локализации пожара на мусорном полигоне на горе Щелба.
«Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены три магистральные линии», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
По данным на 15:00, самосвалы выполнили 1 тыс. 818 рейсов и завезли 27 тыс. 270 куб. метров грунта. На месте работают 94 человека и 45 единицы спецтехники.
Региональный оператор прилагает все усилия для разрешения ситуации с вывозом мусора. На этот полигон отправляют отходы сразу из двух городов — Новороссийска и Геленджика, там тоже контейнерные площадки переполнены.
«Сформировано 28 маршрутов по Новороссийску и 17 маршрутов по Геленджику. На вчерашние сутки было отработано порядка 90% вывоза коммунальных отходов. Сегодня планируем выйти в штатный режим», — рассказывает генеральный директор «ЭкоЮг» Наталья Рашковецкая.
В Новороссийске сбор крупногабаритного мусора возобновили, но не в полном объеме. Полностью войти в штатный режим планируют в ближайшие пять дней.
«Местные власти просят жителей и представителей бизнеса в эти дни не выносить крупногабаритный мусор на контейнерные площадки. К такому относятся: мебель, бытовая техника, строительные отходы, а также ветки деревьев», — сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.
В Новороссийске на время пожара отходы вывозят на площадку временного накопления. По поручению главы города — там установили технику для измельчения крупногабаритного мусора. Местные власти, проанализировав многочисленные жалобы жителей за последние несколько месяцев, решили его сменить.
«До 26 марта подача заявок на определение нового регионального оператора. В срок до 20 апреля будет определен конкурсом новый оператор, который приступит к своим обязанностям», — говорит консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.
Нынешний региональный оператор продолжит вывозить мусор — пока не определится новый.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта. К 11:10 площадь пожара составляла 2,5 тыс. кв. м. По данным на утро 14 марта, площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона. По словам главы Новороссийска Андрея Кравченко, ветер и задымление осложняют работу пожарных.
По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Полигон ТКО эксплуатируется «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности. Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.