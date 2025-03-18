Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали спустя почти 5 суток

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о локализации пожара на мусорном полигоне на горе Щелба.

«Приступили к ликвидации. Продолжается проливка водой и отсыпка грунтом очагов пожара. Для бесперебойной подачи воды дополнительно проложены три магистральные линии», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

По данным на 15:00, самосвалы выполнили 1 тыс. 818 рейсов и завезли 27 тыс. 270 куб. метров грунта. На месте работают 94 человека и 45 единицы спецтехники.

Региональный оператор прилагает все усилия для разрешения ситуации с вывозом мусора. На этот полигон отправляют отходы сразу из двух городов — Новороссийска и Геленджика, там тоже контейнерные площадки переполнены.

«Сформировано 28 маршрутов по Новороссийску и 17 маршрутов по Геленджику. На вчерашние сутки было отработано порядка 90% вывоза коммунальных отходов. Сегодня планируем выйти в штатный режим», — рассказывает генеральный директор «ЭкоЮг» Наталья Рашковецкая.

В Новороссийске сбор крупногабаритного мусора возобновили, но не в полном объеме. Полностью войти в штатный режим планируют в ближайшие пять дней.

«Местные власти просят жителей и представителей бизнеса в эти дни не выносить крупногабаритный мусор на контейнерные площадки. К такому относятся: мебель, бытовая техника, строительные отходы, а также ветки деревьев», — сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

В Новороссийске на время пожара отходы вывозят на площадку временного накопления. По поручению главы города — там установили технику для измельчения крупногабаритного мусора. Местные власти, проанализировав многочисленные жалобы жителей за последние несколько месяцев, решили его сменить.

«До 26 марта подача заявок на определение нового регионального оператора. В срок до 20 апреля будет определен конкурсом новый оператор, который приступит к своим обязанностям», — говорит консультант главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Нынешний региональный оператор продолжит вывозить мусор — пока не определится новый.