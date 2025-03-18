Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев.

По его словам, планируют провести реконструкция мусорного полигона в урочище горы Щелба под Новороссийском, где ночью 13 марта произошел крупный пожар. Объем инвестиций в проект оценивают в 1,5 млрд рублей. Сейчас РЭО рассматривает возможность финансирования.

Мощность полигона на сегодняшний день составляет 160 тыс. т в год. Сюда поступают отходы из Новороссийска и Геленджика.

«Реализация проекта реконструкции позволит обеспечить снижение доли захоронения ТКО в Новороссийской зоне деятельности регионального оператора до менее 50%», — отметил Буцаев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за пожара на полигоне в Новороссийске приостановили вывоз ТБО из Геленджика. Жителей Геленджика попросили воздержаться от размещения габаритных отходов на контейнерных площадках и прилегающих территориях.

Подпишись, здесь всегда интересно.