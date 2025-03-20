До 1,5 тыс. кв. метров сократилась площадь пожара на полигоне в Новороссийске

На мусорном полигоне на горе Щелба продолжают ликвидировать масштабный пожар.

К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. Сейчас специалисты продолжают проливать и засыпать грунтом очаг возгорания. Самосвалы завезли уже более 37,6 тыс. куб. м грунта, они выполнили более 2,5 тыс. рейсов.

К тушению пожара привлечены 90 человек и 43 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности. Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.

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