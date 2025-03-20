Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 1,7 тыс. кв. метров

В городе-герое продолжают ликвидировать возгорание на мусорном полигоне на горе Щелбе.

Площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. Сейчас специалисты проливают водой и отсыпают грунтом очаги возгорания. Самосвалы выполнили уже более 2,2 тыс. рейсов, завезли свыше 34,1 тыс. куб. м грунта.

В тушении пожара задействованы 90 человек и 43 единицы техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта. К 11:10 площадь пожара составляла 2,5 тыс. кв. м. По данным на утро 14 марта, площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона. Спустя почти пять суток пожар на мусорном полигоне локализовали.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Полигон ТКО эксплуатируется «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности.

Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.

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