Отдельные очаги возгорания зафиксировали на тлеющем полигоне ТКО в Новороссийске

На мусорном полигоне на горе Щелба продолжают ликвидировать пожар, который начался ночью 13 марта.

Вечером 21 марта здесь вновь зафиксировали отдельные очаги возгорания. Об этом в своих соцсетях сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков.

«К тушению привлечены все необходимые силы и средства. На месте работает оперативный штаб, ситуация контролируется», — написал Гавриков в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м. К полудню 21 марта площадь тления уменьшилась до 1,4 тыс. кв. м.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности. Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.

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