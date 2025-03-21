До 1,4 тыс. кв. метров сократилась площадь пожара на полигоне в Новороссийске

На мусорном полигоне на горе Щелба продолжается ликвидация возгорания, который начался ночью 13 марта. Пожарные и сотрудники профильных предприятий девятые сутки ведут борьбу с огнем.

По словам заместителя главы Новороссийска Александра Гаврикова, на данный момент пожар локализован, однако очаги тления все еще сохраняются. Площадь тления сократилась до 1,4 тыс. кв. м.

В ликвидации задействованы 6 автоцистерн, 12 водовозок, 24 самосвала, 3 бульдозера и 2 экскаватора. Пожарные продолжают поливать очаги возгорания водой и засыпать их грунтом. Самосвалы уже совершили 2 тыс. 677 рейса и отсыпали более 40 тыс. куб. м грунта, написал Александр Гавриков в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта, к полудню его площадь достигла 2,5 тыс. кв. м. К утру 14 марта площадь возгорания сократилась до 2,1 тыс. кв. м. Из-за смены ветра огонь перекинулся на верх полигона.

Спустя почти пять суток около 15:00 18 марта пожар на мусорном полигоне локализовали. К утру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,7 тыс. кв. м. К вечеру 20 марта площадь пожара сократилась до 1,5 тыс. кв. м.

По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности. Загоревшийся полигон ТКО в Новороссийске планируют реконструировать за 1,5 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.