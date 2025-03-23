Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске тушат уже более 10 дней

Полигон твердых бытовых отходов на горе Щелба загорелся в ночь на 13 марта.

Утром 23 марта в Новороссийске продолжают тушить возгорание на мусорном полигоне. По данным на 10:00, площадь пожара удалось сократить до 1 тыс. кв. метров.

Для тушения возгорания отсыпали свыше 48 тыс. кубометров грунта. В работах по ликвидации пожара на полигоне ТБО на Щелбе задействовали 68 человек и 35 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Максимальная площадь пожара на мусорном полигоне под Новороссийском достигала 2,5 тыс. кв метров. После активных работ экстренных служб она начала постепенно снижаться. По факту пожара на полигоне ТБО прокуратура организовала проверку.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», отдельные очаги возгорания зафиксировали вечером 21 марта на тлеющем полигоне ТБО в Новороссийске. К тушению привлекли все необходимые силы и средства. На месте работает оперативный штаб, ситуация контролируется.

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