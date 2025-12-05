Быстрые ужины по будням: пять идей на каждый день

Приходим вечером домой с работы. Готовить нет ни сил, ни желания, а кушать хочется. Тут еще семья такая вся в один голос: «Что у нас сегодня на ужин?!», «Когда за стол садиться?!». А мы им в ответ: «Мойте руки. Жду вас через полчаса!»

И все потому, что мы владеем кухонной магией. То есть у нас в запасе есть всегда простые и проверенные идеи. Они нас выручают в любой момент. Даже 30 минут готовки — это максимум. Есть варианты ужинов, которые можно соорудить и за 15 минут.

Для скорости

Что бы приготовить будничный ужин быстро, мы к нему подготовимся заранее. В выходной день. Много времени это не займет. А «головную боль» снимет. Подготовим полуфабрикаты: отварим курицу, прокрутим и заморозим фарш. Запасемся овощами, помоем их, нарежем и уберем в нижнее отделение холодильника. Приготовим соусы. Теперь можно полноценно отдохнуть. Предстоящая неделя, по крайней мере ее ужины, нам понятны.

Понедельник. Паста с тунцом

Ароматный томатный соус с тунцом. Блюдо вкусное и сытное. Усилий требует совсем немного усилий. Это настоящая классика быстрого ужина. Времени на него нужно всего 20 минут. Пока варится паста, готовим соус.

Для приготовления нам понадобится:

Паста — спагетти, пенне, букатини, мафалде или любые другие макароны

Банка консервированных помидоров в собственном соку (можно вместо них взять томатный соус)

Банка тунца в собственном соку или масле

Лук, чеснок, оливки (или по желанию и возможностям — каперсы), сушеный орегано.

Как готовим:

Отвариваем пасту до готовности, согласно инструкции на упаковке.

На сковороде в оливковом масле обжариваем мелко нарезанные лук и чеснок до размягчения. Добавляем к ним помидоры и разминаем их ложкой. Или используем томатный соус. После этого вводим в соус орегано, соль, перец. Тушим 10 минут. В конце добавляем тунец, размятй вилкой, оливки или каперсы.

Сливаем воду и смешиваем пасту с готовым соусом. Подаем горячим.

Вторник. Куриные котлеты в соусе «Терияки»

Идея изящная в своей простоте. Возни — минимум, вкуса — максимум. Котлеты жарятся 10 минут, а соус можно купить и готовый.

Для приготовления нам понадобятся:

Куриный фарш,

яйцо, лук, чеснок,

соус терияки,

рис (можно быстрой варки в пакетах),

кунжут, зеленый лук.

Как готовим:

Варим рис. В куриный фарш добавляем яйцо, мелко нарезанный лук, чеснок, соль, перец. Формируем небольшие котлетки. Обжариваем их на хорошо разогретой сковороде по 5-7 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Можно запечь котлетки в духовке. Температура 180 градусов, время — 25-30 минут. Заливаем котлеты соусом терияки, даем потушиться 2-3 минуты.

Подаем с рисом, поливая их оставшимся на сковороде соусом. Если хотим — посыпаем котлетки кунжутом и зеленым луком.

Среда. Омлет с начинкой «Что там есть в холодильнике?»

Блюдо это универсальное. Всегда непредсказуемое и от этого еще более вкусное. Заодно этот рецепт помогает избавиться от остатков всяческих недоеденных, но еще вполне свежих, продуктов. Времени занимает буквально 15 минут.

Для приготовления нам понадобятся:

Яйца — 2-3 шт. на человека

Молоко или вода

Сыр

Ветчина/колбаса/сосиски/отварная курица

Овощи любые — помидоры, перец, лук, грибы, кабачки, баклажаны

Зелень

Соль, черный молотый перец

Как готовим:

Яйца взбиваем с парой ложек молока, солью и перцем.

На сковороде обжариваем лук, грибы и другие овощи до мягкости.

Сначала берем твердые овощи (кабачок, баклажан), потом более сочные (помидор, перец) и мясную начинку. Обжариваем все это 2-3 минуты.

Заливаем яичной смесью. Посыпаем сыром. Накрываем крышкой и готовим на среднем огне, пока омлет не «схватится». Посыпаем зеленью и приглашаем всех к столу.

Четверг. Курица в сливочно-чесночном соусе

За 20 минут мы приготовим нежное мясо в ароматном соусе. Да, что там приготовим! Это блюдо готовится само собой и хорошо сочетается с любым гарниром.

Для приготовления нам понадобятся:

Куриное филе или мясо бедра без кости

Сливки или сметана 10-20%

Чеснок — 2-4 зубчика

Твердый сыр

Соль и любые специи для курицы

Гарнир — макароны, рис, гречка

Как готовим:

Курицу нарезаем небольшими кусочками, обжариваем на сильном огне до золотистой корочки. Солим. Перчим. Убавляем огонь. Добавляем к курице мелко нарезанный чеснок, перемешиваем. Вливаем сливки или вводим сметану. Обогащаем вкус специями.

Остается потушить нашу курочку 5-7 минут под крышкой. В конце посыпаем тертым сыром. Ждем совсем чуть-чуть, пока расплавится и подаем с заранее приготовленным гарниром.

Пятница. Быстрая пицца «На сковороде»

Делаем пиццу, но так, чтобы без возни с тестом. Неделя подошла к концу, и мы заслужили идеальный быстрый ужин. Через 15 минут, после того как зайдем на кухню — уже сядем за стол.

Для приготовления нам понадобятся:

Большая тортилья или лаваш

Томатный соус (подойдет кетчуп, соус по-грузински и даже томатная паста)

Сыр моцарелла

Любые начинки — колбаса, ветчина, помидоры, оливки, кукуруза, грибы

Как готовим:

Тортилью слегка обжариваем на сухой сковороде с одной стороны.

Переворачиваем, смазываем томатным соусом. Равномерно раскладываем начинки и обильно посыпаем тертым сыром.

Накрываем крышкой и готовим на медленном огне 5-7 минут — пока сыр не расплавится. К такой пицце мы заслужили бокал красного сухого. Думаю — никто не осудит.

