Аллергия на березу: когда проявляется и как облегчить себе жизнь

Приходит весна, начинают цвести цветы, распускаются почки на деревьях, и вместе со всем этим великолепием наступает период аллергии на все вокруг.

Одна из ранних неприятных аллергий — аллергия на березу: она проявляется весной и летом. Появиться аллергия может как у детей, так и у взрослых.

Симптомы

Симптомы аллергии на березу могут быть разнообразными, основные из них:

Насморк — заложенность, частое чихание, выделения из носа;

Конъюнктивит — покраснение глаз, слезоточивость, зуд;

Кожный зуд, высыпания, крапивница, отек лица;

Затрудненное дыхание, першение в горле, кашель, одышка, спазмы в бронхах;

Общее ухудшение самочувствия: слабость, головная боль, головокружение, повышение температуры, снижение работоспособности.

Симптомы появляются в результате контакта организма с аллергеном — белком, который содержится в пыльце березы. Иммунная система воспринимает его как что-то чужеродное и запускает защитные механизмы, вызывая воспалительную реакцию.

Чаще всего симптомы проявляются в сухую ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе значительно увеличивается. В зоне риска — люди со слабым иммунитетом, живущие в регионах с большим количеством берез либо рядом с березами. Порой достаточно березы под окном, или березовой аллеи по дороге к остановке общественного транспорта..

Лечение

Не стоит пускать течение аллергии на самотек — лучше обратиться к врачу. Специалист проведет анализы крови на специфические антитела, возьмет кожные пробы и соберет анамнез.

С учетом этого назначат антигистаминные препараты — лекарства, которые блокируют действие вещества, вызывающего воспалительные процессы при аллергии. Также можно использовать капли и спреи для носа, чтобы снять воспаление слизистой и убрать заложенность.

Чувствительность организма к аллергенам позволяют снизить препараты, укрепляющие иммунную систему. Кроме того, можно использовать мази и кремы для снятия зуда и раздражения кожи.

Как облегчить состояние

Чтобы облегчить проявление симптомов аллергии, стоит соблюдать ряд правил, одно из главных — как можно меньше проводить времени на улице, особенно утром и в сухие ветренные дни. Если выходить на улицу крайне необходимо, надевайте маски и солнцезащитные очки. Можно использовать носовые фильтры и меньше дышать ртом.

Дома и в машине закрывайте окна, чтобы пыльца не попадала внутрь, а также используйте очистители воздуха, чтобы уменьшить концентрацию пыльцы. Регулярно проводите влажную уборку, чтобы не накапливать пыльцу на мебели и полу. По возвращении домой принимайте душ и меняйте одежду.

Укрепляйте иммунитет, регулярно занимайтесь спортом, соблюдайте режим и старайтесь спать 7-9 часов — все это способствует укреплению защитных сил организма.

Соблюдайте гипоаллергенную диету — у березы и нескольких других продуктов на 70% совпадают молекулы, из-за чего состояние при употреблении этих продуктов может ухудшаться.

При аллергии на березу не стоит есть:

яблоко, персики, клубнику, абрикосы, вишню (и другие фрукты и ягоды из семейства розоцветных);

морковь, петрушку и сельдерей (семейство зонтичных);

помидоры и картофель (семейство пасленовых);

арахис и соя (бобовые).

Кроме того, не стоит пользоваться даже уходовой косметикой, если в ее составе есть что-то из перечисленных аллергенов.

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