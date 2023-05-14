Захар Прилепин заявил, что вернется в зону СВО после восстановления

Пострадавший в результате подрыва автомобиля писатель Захар Прилепин имеет действующий контракт с Рoсгвардией и планирует вернуться в зону СВО после восстановления. Оно займет минимум полгода.

Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе писателя.

Сам Прилепин отмечает, что место и время покушения на него связано с его возвращением из зоны проведения спецоперации. По его словам, найти его в зоне огневого поражения для злоумышленников было сложнее.

«Телефонов у меня с собой никогда нет, машины совсем другие. Места дислокации постоянно меняю. Но буквально 25-27 апреля пришла информация, что в одном Луганске, где накануне отъезда я стал чуть чаще появляться, сразу три их группы меня ищут», — цитирует писателя ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, взорвали утром 6 мая возле деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В результате взрыва погиб водитель. Прилепина госпитализировали с ранениями обеих ног. Позже в этот день сообщили о задержании подозреваемого. Им оказался 29-летний уроженец Украины Александра Пермякова. Мужчина признался, что заложил взрывное устройство на пути следования машины Прилепина и привел его в действие дистанционно. Подозреваемого арестовали на два месяца.

По предварительным данным, масса взрывчатки превысила 2 кг в тротиловом эквиваленте. Прилепин 7 мая сообщил в своем Telegram-канале, что он сам был за рулем своего автомобиля во время взрыва.