СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля Прилепина в Нижнем Новгороде

Автомобиль писателя Захара Прилепина взорвали днем 6 мая в Нижегородской области. В результате взрыва погиб водитель, Прилепин госпитализирован с ранениями обеих ног.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК России», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку. На место происшествия выехал первый зампрокурора региона для установления обстоятельств случившегося и координации действий полиции и экстренных служб, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, взорвали у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. В регионе введен план «Перехват».