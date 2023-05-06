Глава Нижегородской области рассказал о состоянии Прилепина после взрыва
Происшествия
06.05.2023 12:59
Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин взорвали днем 6 мая у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в Telegram.
По данным медицинских служб, писателя госпитализировали с ранением обеих ног, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», По данным экстренных служб, в результате взрыва писатель получил ранения, его водитель погиб. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля.