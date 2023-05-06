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Глава Нижегородской области рассказал о состоянии Прилепина после взрыва

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-nizhegorodskoj-oblasti-rasskazal-o-sostoyanii-prilepina-posle-vzryva
Глава Нижегородской области рассказал о состоянии Прилепина после взрыва
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин взорвали днем 6 мая у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в Telegram.

По данным медицинских служб, писателя госпитализировали с ранением обеих ног, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», По данным экстренных служб, в результате взрыва писатель получил ранения, его водитель погиб. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля.

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