Глава Нижегородской области рассказал о состоянии Прилепина после взрыва

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин взорвали днем 6 мая у деревни Пионерское под Нижним Новгородом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — написал Никитин в Telegram.

По данным медицинских служб, писателя госпитализировали с ранением обеих ног, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», По данным экстренных служб, в результате взрыва писатель получил ранения, его водитель погиб. По предварительным данным, взрывное устройство находилось под днищем автомобиля.