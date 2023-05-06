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Автомобиль писателя Захара Прилепила взорвали в Нижнем Новгороде

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobil-pisatelya-zahara-prilepila-vzorvali-v-nizhnem-novgorode
Автомобиль писателя Захара Прилепила взорвали в Нижнем Новгороде
Захар Прилепин. Видео канала «Кубань 24»

О происшествии сообщили днем 6 мая.

Сообщается, что автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин, был взорван у деревни Пионерское под Нижним Новгородом. По данным экстренных служб, писатель выжил, но получил ранения.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля, сообщает ТАСС.

Прилепину оказывают медпомощь, на месте работают экстренные службы.

По сообщениям ряда СМИ, погиб водитель Прилепина. Предварительно, других пострадавших нет. На место взрыва выехали следователи и криминалисты СУ СК России по Нижегородской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что ответственность за случившееся лежит на США и Британии.

«Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала Захарова в Telegram.

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