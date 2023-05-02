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Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва ж/д пути в Брянской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovoj-poezd-soshel-s-rels-iz-za-podryva-zh-d-puti-v-bryanskoj-oblasti
Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва ж/д пути в Брянской области
Скриншот видео SHOT

Взрыв произошел 2 мая в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.

В результате происшествия никто не пострадал. С железнодорожного пути сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда.

В связи со взрывом на участке Снежетьская — Белые Берега приостановили движение поездов. Работают пожарные расчеты. На место ЧП направили два восстановительных и пожарный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил что грузовой поезд сошел с рельс из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства около станции Снежетьская.

Читайте также: 1 мая на железнодорожных путях под Брянском произошел взрыв, грузовой поезд сошел с рельсов. В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство.

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