Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва ж/д пути в Брянской области

Взрыв произошел 2 мая в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега.

В результате происшествия никто не пострадал. С железнодорожного пути сошли локомотив и 20 вагонов грузового поезда.

В связи со взрывом на участке Снежетьская — Белые Берега приостановили движение поездов. Работают пожарные расчеты. На место ЧП направили два восстановительных и пожарный поезд, сообщает пресс-служба РЖД.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил что грузовой поезд сошел с рельс из-за срабатывания неустановленного взрывного устройства около станции Снежетьская.

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