Взрыв произошел на ж/д путях под Брянском, грузовой поезд сошел с рельсов

В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск — Унеча 1 мая сработало неустановленное взрывное устройство.

О ЧП сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва на железнодорожных путях сошел с рельсов локомотив грузового поезда с топливом и стройматериалами. На месте работают оперативные службы и взрывотехники.

Движение на этом участке железной дороги приостановлено. Пострадавших при происшествии нет, сообщил Богомаз.

По данным РЖД, это случилось в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области.

«Из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Сейчас возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

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