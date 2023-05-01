Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Взрыв произошел на ж/д путях под Брянском, грузовой поезд сошел с рельсов

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryv-proizoshel-na-zh-d-putyah-pod-bryanskom-gruzovoj-poezd-soshel-s-relsov?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Взрыв произошел на ж/д путях под Брянском, грузовой поезд сошел с рельсов
Фото t.me/SergeyKolyasnikov

В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск — Унеча 1 мая сработало неустановленное взрывное устройство.

О ЧП сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Из-за взрыва на железнодорожных путях сошел с рельсов локомотив грузового поезда с топливом и стройматериалами. На месте работают оперативные службы и взрывотехники.

Движение на этом участке железной дороги приостановлено. Пострадавших при происшествии нет, сообщил Богомаз.

По данным РЖД, это случилось в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области.

«Из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда. В результате инцидента произошло возгорание локомотива. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и восстановительные поезда», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Сейчас возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

Читайте также: опору линии электропередачи подорвали в Ленинградской области.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 1 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 30 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 29 апреля
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Менингит: чем опасен, симптомы и признаки
Три простейших быстрых блюда с вешенками
Три простейших быстрых блюда с вешенками
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях