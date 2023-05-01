Опору линии электропередачи подорвали в Ленинградской области

ЧП произошло через минуту после полуночи 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Одна опора ЛЭП была подорвана, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, это взрывное устройство.

На месте происшествия работают взрывотехники, специалисты ФСБ и прокуратуры.

В 9:19 угрозу подрыва второй ЛЭП ликвидировали. Взрывотехники сняли и разминировали заряд и устройство для приведения боеприпаса в действие. Идет обследование других опор поврежденной линии.

«Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме. Прошу жителей Ленобласти быть бдительными, сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах и предметах», — написал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram.

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