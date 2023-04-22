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В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек

Происшествия
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В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
Фото пресс-службы администрации Белгородской области

Около дома на улице Шаландина в Белгороде обнаружили авиационную бомбу. Об этом 22 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, взрывотехники Минобороны РФ обезвредят бомбу на полигоне. Власти приняли решение провести эвакуацию жителей 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. Предварительно, это 3 тыс. человек.

В городе объявлена чрезвычайная ситуация муниципального уровня, также объявили ЧС регионального уровня и подготовили объявление о чрезвычайной ситуации федерального уровня, рассказал Гладков в видеообращении.

Людей вывезут в пункты временного размещения, где есть все необходимое. Их дома будут под охраной полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 20 апреля мощнейший взрыв прогремел в центре Белгорода. Выяснилось, что взрыв произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34, который пролетал над городом. По данному факту уже проводят расследование.

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