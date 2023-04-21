Взрыв в Белгороде: два человека пострадали из-за нештатного схода боеприпаса при полете Су-34 ВКС РФ
Мощнейший взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На одном из перекрестков образовалась гигантская воронка радиусом 20 метров.
Взрывной волной повалило столбы ЛЭП и повредило припаркованные автомобили. Разрушения выявили в четырех квартирах многоэтажки на улице Шаландина. Жителям этих квартир предоставили временное размещение в гостинице. В жилом доме проведут экспертизу, чтобы проверить состояние несущей стены.
Кроме того, в результате взрыва пострадали две женщины. Одна из них получила черепно-мозговую травму и была доставлена в горбольницу № 2, а другая отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации.
На месте ЧП создали информационный штаб, куда поступает вся информация о повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Выяснилось, что взрыв в центре Белгорода произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34, который пролетал над городом. По данному факту уже проводят расследование.
«20 апреля около 22:15 при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Читайте также: бомбардировщик СУ-25 упал в Белгородской области, пилот катапультировался, но погиб. Крушение военного самолета произошло 23 февраля в Валуйском районе.
- «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
- Госдума приняла закон о статусе ветерана для ополченцев ДНР и ЛНР
- Возможна эвакуация: из-за сброса воды объявлен режим повышенной готовности в Крымском районе
- Вратарь «Краснодара» Сафонов заявил, что ничего не знает о своем уходе из клуба
- Защита изуродованной модели из Сочи подаст в суд на врача, заявившего о наличии у нее склеродермии
- Девушка на иномарке вылетела на тротуар и сбила пожилую женщину в центре Краснодара