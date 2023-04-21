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Взрыв в Белгороде: два человека пострадали из-за нештатного схода боеприпаса при полете Су-34 ВКС РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryv-v-belgorode-dva-cheloveka-postradali-iz-za-neshtatnogo-shoda-boepripasa-pri-polete-su-34-vks-rf
Взрыв в Белгороде: два человека пострадали из-за нештатного схода боеприпаса при полете Су-34 ВКС РФ
Фото пресс-службы администрации Белгородской области

Мощнейший взрыв прогремел в центре Белгорода вечером 20 апреля. На одном из перекрестков образовалась гигантская воронка радиусом 20 метров.

Взрывной волной повалило столбы ЛЭП и повредило припаркованные автомобили. Разрушения выявили в четырех квартирах многоэтажки на улице Шаландина. Жителям этих квартир предоставили временное размещение в гостинице. В жилом доме проведут экспертизу, чтобы проверить состояние несущей стены.

Кроме того, в результате взрыва пострадали две женщины. Одна из них получила черепно-мозговую травму и была доставлена в горбольницу № 2, а другая отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации.

На месте ЧП создали информационный штаб, куда поступает вся информация о повреждениях в городе. На месте работают следователи и сотрудники МЧС, написал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Выяснилось, что взрыв в центре Белгорода произошел из-за нештатного схода боеприпаса самолета Су-34, который пролетал над городом. По данному факту уже проводят расследование.

«20 апреля около 22:15 при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

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