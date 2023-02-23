Бомбардировщик СУ-25 упал в Белгородской области, пилот катапультировался
Происшествия
23.02.2023 11:28
Крушение военного самолета произошло 23 февраля упал в Валуйском районе.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — написал он в Telegram.
Причина произошедшего выясняется. Источник в силовых структурах добавил, что пилот бомбардировщика СУ-25 катапультировался, сообщает ТАСС.
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Минобороны РФ: пилот упавшего в Белгородской области СУ-25 погиб.
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