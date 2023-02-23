Бомбардировщик СУ-25 упал в Белгородской области, пилот катапультировался

Крушение военного самолета произошло 23 февраля упал в Валуйском районе.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — написал он в Telegram.

Причина произошедшего выясняется. Источник в силовых структурах добавил, что пилот бомбардировщика СУ-25 катапультировался, сообщает ТАСС.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Минобороны РФ: пилот упавшего в Белгородской области СУ-25 погиб.

Читайте также: военный самолет Су-34 потерпел крушение в Ейске 17 октября. Он рухнул на жилую девятиэтажку на улице Коммунистической.