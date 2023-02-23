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Бомбардировщик СУ-25 упал в Белгородской области, пилот катапультировался

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bombardirovshhik-su-25-upal-v-belgorodskoj-oblasti-pilot-katapultirovalsya
Бомбардировщик СУ-25 упал в Белгородской области, пилот катапультировался
Фото авиару.рф

Крушение военного самолета произошло 23 февраля упал в Валуйском районе.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС», — написал он в Telegram.

Причина произошедшего выясняется. Источник в силовых структурах добавил, что пилот бомбардировщика СУ-25 катапультировался, сообщает ТАСС.

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Минобороны РФ: пилот упавшего в Белгородской области СУ-25 погиб.

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