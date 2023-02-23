Минобороны: пилот упавшего в Белгородской области СУ-25 погиб
Происшествия
23.02.2023 12:18
Про предварительным данным ведомства, причиной крушения бомбардировщика 23 февраля стала техническая неисправность.
«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», — заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что бомбардировщик упал в безлюдной местности, разрушений нет.
Представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи сообщил, что тело пилота обнаружили. Для его транспортировки прибыл военный вертолет. Отмечается, что пилот был в самолете один, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крушение военного самолета произошло 23 февраля упал в Валуйском районе Белгородской области. Источник в силовых структурах сообщал, что пилот бомбардировщика катапультировался.
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