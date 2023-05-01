СМИ: в Брянской области после подрыва ж/д путей ввели план «Перехват»

ЧП произошло утром 1 мая на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области. Из-за взрыва с рельсов сошли локомотив и семь вагонов грузового поезда, перевозившего топливо и стройматериалы.

В поезде в момент происшествия были только машинист и помощник локомотивной бригады. Никто не пострадал. В результате схода произошло возгорание локомотива и двух цистерн. В 12:30 пожар потушили. На месте работают три восстановительных поезда и ремонтные бригады железнодорожников, сообщает пресс-служба РЖД.

В Брянской области объявлен план «Перехват». Дороги перекрыли, правоохранители выстроили оцепление, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Тем временем, в Telegram-канале Baza сообщается об установлении примет подозреваемого в подрыве ж/д полотна в Брянской области. По данным канала, их в полицию передал очевидец, который после взрыва бросился к железной дороге на помощь и увидел человека в черном на велосипеде.

Telegram-канал Mash пишет, что на камеры видеонаблюдения возле железной дороги попали два диверсанта — один минировал, другой караулил. Сообщается, что целью диверсии мог быть именно этот грузовой поезд, так как в нескольких километрах находится нефтеналивная станция. А пассажирские поезда проходят через этот участок лишь дважды в сутки по вечерам.

Telegram-канал «Смотри» публикует кадры с места тушения поезда в Брянской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Унечском районе на ж/д путях 1 мая сработало неустановленное взрывное устройство. Движение на этом участке железной дороги приостановлено.