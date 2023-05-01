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Сошедший с рельсов из-за взрыва поезд под Брянском оказался белорусским

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/soshedshij-s-relsov-iz-za-vzryva-poezd-pod-bryanskom-okazalsya-belorusskim
Сошедший с рельсов из-за взрыва поезд под Брянском оказался белорусским
Фото t.me/SergeyKolyasnikov

ЧП произошло утром 1 мая на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области. В 50 м от грузового состава, перевозившего топливо и стройматериалы, сработало неустановленное взрывное устройство.

Оказалось, что грузовой поезд отправлялся со станции Гомель. Об этом сообщили в Минтрансе Беларуси.

Для участия в расследовании на место происшествия выехали представители РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги».

По последним данным, в составе было 78 вагонов, 8 из которых сошли с рельсов в результате взрыва.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту схода вагонов грузового состава. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в поезде в момент происшествия были только машинист и помощник локомотивной бригады. Никто не пострадал. Загоревшиеся цистерны потушили, остальные — оперативно откатили. СМИ сообщали, что в Брянской области объявлен план «Перехват».

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